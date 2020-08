Il primo colpo dell’era Pirlo è andato, manca solo l’ufficialità per vedere Weston McKennie all’opera al centro sportivo della Continassa. Ma la Juventus non può fermarsi qui, e servono altri colpi a centrocampo. Tra i nomi accostati ai bianconeri è emerso anche quello di Thomas Partey, centrocampista dell’Atletico Madrid su cui pende una clausola rescissoria pari a 100 milioni di euro. Oltre alla presenza dell’Arsenal, come riporta La Gazzetta dello Sport il classe ’93 ghanese sarebbe l’ultima idea di mercato dell’Inter, che in quel ruolo predilige comunque Kanté e Ndombele.