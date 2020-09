I discorsi tra la Juventus e Roma per Dzeko sono in stato molto avanzato, c’è l’accordo praticamente su tutto, tra cifre dell'affare (tra i 10 e i 15 milioni di euro) e ingaggio del giocatore (7,5 milioni). Quello che manca è il sostituto da regalare a Fonseca, dato che la trattativa per Milik con il Napoli va a rilento. Come riporta Calciomercacto.com, in questo scenario vorrebbe intromettersi l’Inter, che non ha mai smesso di pensare alla punta bosniaca. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno parlato con Silvano Martina, intermediario per l’Italia di Dzeko, per capire se ci siano ancora margini di manovra. La strategia sarebbe quella di iscriversi nella corsa solo nel caso in cui l’Inter dovesse cedere Lautaro Martinez.