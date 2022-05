Continua ad essere uno dei maggiori motivi di dibattito quello legato al futuro di Paulo Dybala che, è ormai lontano da Torino. Sull'attaccante argentino la prima squadra ad aver sondato il terreno è stata l'Inter che, nei giorni scorsi era stata accostata fortemente al talento di Laguna Larga. Ma in queste ultime ore sarebbero emersi aggiornamenti su un presunto viaggio a Londra da parte del suo procuratore Jorge Antun, pronto ad incontrare i dirigenti di Manchester United ed Arsenal. Non è tutto però, perchè stando a quanto riportato da Calciomercato.com, anche la Roma di Mourinho si sarebbe mossa in questa direzione, trovandosi però di fronte all'immenso ostacolo della cifra richiesta vicina ai 9 milioni di euro, oltre alla mancata partecipazione alla prossima Champions League.