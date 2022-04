8









L'Inter c'è, si è fatta viva, ma per la "vera" offerta bisogna aspettare ancora. Paulo Dybala è ormai dichiaratamente un obiettivo nerazzurro, ma sembra che la questione non sia destinata a risolversi in breve tempo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, per fare posto all'attaccante della Juve il club milanese deve prima fare i conti con Alexis Sanchez, in uscita, e con il suo stipendio che pesa sulle casse per 10.5 milioni di euro; un capitolo a parte, poi, è quello di Lautaro, il cui futuro sarà orientato in base alle eventuali offerte in arrivo nella sede dell'Inter. I contatti con la Joya, comunque, ci sono, e sono costanti. Della prossima tappa della sua carriera si sta occupando soprattutto l'agente Jorge Antun, rimasto in Italia dopo la rottura con la Juve, ma all'opera c'è anche un altro intermediario, che si sta muovendo all'estero per sondare il terreno tra Spagna e Inghilterra.



Paulo, dal canto suo, si sta godendo le ultime settimane in bianconero, valutando ogni possibile soluzione per il futuro con la consapevolezza che il prossimo sarà probabilmente l'ultimo contratto importante della sua carriera: per lui conterà innanzitutto il progetto, la certezza di unirsi a un club che punti deciso su di lui, dandogli le chiavi del gioco. E anche in questo senso l'Inter - che ha un allenatore che lo stima molto, abituato a mettere in campo un sistema come il 3-5-2 che lo esalta particolarmente - non può che essere considerata una candidata forte.