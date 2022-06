Secondo Sky l’arrivo di Romelu Lukaku non cambia le idee dell’Inter su Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco resterà a disposizione di Simone Inzaghi. Così ne aveva parlato Alessio Tacchinardi: "Non so se la società andrà su Dzeko, Arnautovic o qualcun altro, ma ho la sensazione che in merito la società abbia le idee chiare". E sì, è proprio così: l'obiettivo è prendere un giocatore d'esperienza, che possa aiutare anche Vlahovic nella crescita.