Rodrigo De Paul è all’ennesima stagione della consacrazione, trampolino di lancio per tuffarsi in una realtà che possa garantirgli la Champions League. Oltre alla Juventus, chi stima da tempo le sue qualità è l’Inter, in particolare Antonio Conte, che lo ritiene il tuttocampista perfetto per la sua mediana. Lo scoglio per arrivare all’argentino, come riporta Calciomercato.com, è sempre stato il prezzo fissato dall’Udinese, 40 milioni di euro, cifra che i nerazzurri potrebbero abbassare attraverso l’inserimento nella trattativa di Pinamonti e Agoume. Attenzione però, perché il Paris Saint-Germain, fresco di qualificazione alla semifinale di Champions League, si è inserito con forza nella corsa a De Paul, su suggerimento dell’amico Leandro Paredes.