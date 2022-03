L'Inter fa spazio a Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra sono già partite le manovre per liberarsi di almeno due giocatori le cui partenze consentirebbero un risparmio di circa 20 milioni di euro, cosa che potrebbe rivelarsi decisiva per tentare l'affondo all'attuale numero 10 della Juve. I candidati a salutare la Pinetina sono già stati individuati: si tratta dei cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez, il primo promesso sposo del Flamengo - come le sortite social e le interviste non autorizzate hanno già svelato da tempo - e il secondo nel mirino di diversi club tra Europa e Sudamerica, a partire dal River Plate che vorrebbe riportarlo a casa a 14 anni dalla sua partenza in direzione Udine.



L'Inter resta in attesa, ma i due giocatori conoscono bene le intenzioni della società. Che salutando Vidal e Sanchez andrebbe a creare anche lo spazio tecnico - oltre che quello economico - per accogliere in squadra la Joya, pur dovendo poi fare i conti anche con un'inevitabile riduzione del monte ingaggi, già aumentato con i rinnovi top dell'ultimo anno (da Bastoni fino a Brozovic). Ma per inseguire il colpo Dybala, questo e altro.