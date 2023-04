Il club nerazzurro si muoverà contro la squalifica di Romelu Lukaku in Coppia Italia per doppia ammonizione. La società, infatti, spiega Sky Sport ha deciso di fare ricorso e vuole riavere il belga nella gara di ritorno contro la Juventus, che si giocherà il prossimo 26 aprile.Il motivo è l'esultanza dopo il gol dell'1-1 con le parole rivolte alla curva in risposta ad alcuni insulti razzisti. Un fatto per cui due tifosi bianconeri sono già stati individuati e allontanati. Così dopo la sospensione della squalifica della curva dell'Allianz Stadium, ecco il ricorso nerazzurro.