Si infittiscono i contatti tra Juventus e Barcellona. Nei discorsi di mercato è finito anche Nelson Semedo, tanto che nei quotidiani catalani davano per fatto uno scambio che la Juventus, in realtà, non ha mai preso in considerazione: Pjanic, De Sciglio e 25 milioni per il terzino portoghese, una follia economica. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il blaugrana resta un giocatore gradito dai bianconeri, ma non è una priorità, avendo indicato in Arthur l’obiettivo principe nell’ambito dell’operazione che porterebbe Pjanic in Catalogna. In più, la Juve si troverebbe in vantaggio rispetto all’Inter per Semedo: Il Barça lo ha inserito nell’affare Lautaro Martinez, senza trovare il riscontro di Antonio Conte che non lo considera una prima scelta.