Analizzando le mosse compiute dall’Inter nell’ultimo trimestre, il Corriere dello Sport parla di missione possibile. L’obiettivo è, ovviamente, quello di battere la Juve e conquistare lo scudetto che manca dalla stagione 2009/10. Secondo il quotidiano, l’Inter potrà riuscire nell’impresa poiché ha risolto, in tre mosse, molti dei problemi che l’affliggevano negli scorsi anni riducendo il gap con la società torinese. In primo luogo Marotta ha dato assencondato in toto le richieste di Antonio Conte; poi si è riusciti a risolvere la grana Icardi spedito in prestito al PSG; per finire sono stati fatti investimenti importanti e mirati migliorando La Rosa e rispettando i parametri imposti dalla Uefa.