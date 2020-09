Milik alla Roma sblocca Dzeko in direzione Juventus, in attesa di capire le tempistiche burocratiche del passaporto di Suarez. In casa bianconera finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel chiamato ‘ricerca del numero 9’. Nell’attesa, la dirigenza ha vagliato anche altre piste per evitare brutti scherzi, tra cui quella che porta a Edison Cavani. Stando a quanto riporta Tuttosport, l’attaccante ex PSG era il prescelto di Piero Ausilio in caso di partenza di Lautaro Martinez. Una decina di giorni fa il ds dell’Inter avrebbe chiamato l’entourage del Matador per sondare l’operazione.