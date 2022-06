Inizia a delinearsi quello che sarà il programma precampionato della Juventus. A mettere in ordine gli impegni, questa mattina, è La Gazzetta dello Sport: "Una nuova amichevole nel calendario estivo della Juve. I bianconeri dovrebbero giocare a inizio agosto a Tel Aviv contro l’Atletico Madrid. Estate quindi molto spagnola, con la Juve impegnata già a luglio contro il Barcellona (e forse il Real Madrid) negli Stati Uniti. Alla fine delle vacanze per gli juventini manca un mese: la ripresa, con il ritiro, potrebbe essere fissata per lunedì 4 luglio alla Continassa".