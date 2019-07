L'avventura inglese di Fabio Paratici, nella giornata di ieri, aveva un nome e cognome tra le motivazioni. Dopo la rottura con il Benfica, infatti, Mattia Perin si ​è ritrovato letteralmente bloccato a Torino, con un futuro ancora da scrivere. Come riporta Sky Sport, però, sono bastate un paio d'ore di volo per iniziare a sciogliere qualche dubbio. Il Ds bianconero ha trovato i consensi dell'Aston Villa, disposti a puntare fortemente sul portiere azzurro. Azzurro ​è anche Moise Kean, altro giocatore per cui Paratici ha speso qualche parola durante il tour londinese. Sempre come riporta Sky Sport, se per Perin si potrebbe risolvere in fretta, differente sorte spetterebbe all'attaccante: la Juventus chiede 25-30 milioni, con un diritto di recompra per il futuro. Al momento, l'Everton ​è la squadra che più ha insistito - e sta insistendo - per accaparrarsi Kean.