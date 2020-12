Nella preparazione di questa stagione la Juventus si è subito resa conto di un problema: la mancanza del "Pirlo di Pirlo". Insomma, non c'è un regista puro in squadra. Il giocatore bianconero che più si avvicina a quelle caratteristiche è Arthur, su cui Pirlo ha provato a puntare per concedergli le chiavi geometriche del centrocampo. Addirittura lo ha schierato titolare sia col Barcellona al Camp Nou che con l'Atalanta all'Allianz Stadium mercoledì.



LA SFORTUNA - Contro la Dea tuttavia Arthur è dovuto uscire dopo poco più di venti minuti a causa del sandwich tra il "vivace" Romero e Gosens. Questo gli ha precluso una bella occasione di proseguire nel percorso di crescita all'interno delle gerarchie juventine. Ne ha approfittato Rodrigo Bentancur, che ha alzato il livello del suo gioco e domani a Parma si candida per una nuova maglia dal 1' ad appena tre giorni dopo.



I DATI - A far preoccupare Arthur non è solo questo infortunio, che per fortuna si prospetta non troppo grave (una contusione: domani sera sarà assente, poi si valuterà) ma un dato complessivo che sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport: "Per minutaggio (687’ tra campionato e Champions), adesso Arthur è addirittura il quarto dietro a Rabiot (1.029’), Bentancur (963’) e McKennie (738’). La recente esplosione dello statunitense, uno dei più in forma da un mese a questa parte, ha ulteriomente messo in difficoltà il brasiliano, raggiunto da McKennie anche per numero di presenze. Al momento, Arthur vince il confronto solo con Ramsey (che non è comunque un diretto concorrente nel ruolo) e non di molto: il gallese ha infatti giocato solo 40’ meno".



ANIMO! - In un 2020-2021 un po' zoppicante per la Juve, il centrocampista brasiliano è il perfetto specchio di questo... spicchio di stagione: corrente alternata e qualche acciacco che non aiuta a trovare la continuità e la sicurezza che saranno discriminanti quando il pallone peserà in primavera. Ma il campionato (e la Champions) sono ancora lunghe, il tempo per scaldare il piede, il fisico, il pensiero e il mirino ci sono.