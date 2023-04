L'infortunio di Dusan, il problema alla caviglia che ancora ieri l'ha obbligato ad allenarsi a parte, é un "caso", come lo definisce oggi il Corriere dello Sport che scrive: "Ancora a parte però Dusan Vlahovic, grande assente in Coppa Italia per una distorsione alla caviglia rimediata nell'allenamento di martedì che dovrà essere valutata giorno dopo giorno, ammesso che questo piccolo infortunio sia il vero problema del centravanti serbo in un momento tormentato come quello attuale".