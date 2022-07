L'infortunio subito da Pual Pogba ha inevitabilmente portato timori e preoccupazioni in tutto l'ambiente juventino che, già scalpitava per rivederlo allo Stadium alla prima di campionato. Effetto repentino anche per l'ex bianconero Claudio Marchisio, il quale ha commentato così attraverso un post condiviso sul suo account Twitter.'Hai appena finito di pedalare e credi di non dover più sudare per questa giornata, poi leggi la news su Pogba e improvvisamente torni con i battiti a 180'.