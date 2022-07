Tecnicamente, il sostituto c'è. E l'abbondanza a centrocampo si può quasi rivelare un aiuto inaspettato. Come racconta La Gazzetta dello Sport, a questo punto, la soluzione più immediata per sostituire Pogba è un altro francese. Ossia,Rabiot non è partito per l'America per motivi personali e si sta allenando in ritiro con l'Under 23. Anche ieri ha pubblicato una foto con due compagni, scrivendo "I miei ragazzi" e mostrandosi felice del percorso con Brambilla. L’ex Psg, comunque, è abituato a giocare in quella posizione e non a caso non è più considerato sul mercato.Come racconta Gazzetta, però, contro il Barcellona Allegri sta pensando di far giocare, domenica provato in mediana con Locatelli in regia e McKennie a destra. Sarebbe una soluzione intrigante, con vista anche sulla prima squadra per il futuro.