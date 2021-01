1









In questo calcio compresso in tempi di Covid capita che non ci sia nemmeno il tempo di godersi un rotondo successo contro l'Udinese nella prima partita del 2021 e che subito si pensi al match in programma due sere più tardi, nientemeno che a San Siro contro il Milan. Insieme a Tuttosport facciamo un punto di alcuni capisaldi di formazione di Andrea Pirlo.



DIFESA - Dietro potrebbe esserci spazio per Giorgio Chiellini o Merih Demiral, a seconda di chi è più in condizione (il capitano si è scaldato entrando ieri sera per gli ultimi dieci minuti di gara) mentre sulla fascia destra è pronto il rientro di Juan Cuadrado, fuori per squalifica ieri. A tornare dalla squalifica è pure Adrien Rabiot, che potrebbe far rifiatare uno tra McKennie, Ramsey e Bentancur. ATTACCO - Davanti c'è una certezza: l'assenza di Alvaro Morata, che mira ad esserci la prossima volta che la Juventus andrà al Meazza dopo mercoledì, ossia domenica 17 contro l'Inter. Col Milan si vedrà ancora Paulo Dybala accanto a CR7, sulla scia del gol realizzato nell'ultima azione di ieri. E quando gioca Dybala, ormai Pirlo ce l'ha fatto capire chiaramente, come esterno alto agisce Federico Chiesa e non Dejan Kulusevski...