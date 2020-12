Attenzione a quello che potrebbe avvenire nelle prossime settimane sull'asse Torino-Napoli. E per una volta non parliamo di polemiche legate a Juventus-Napoli e dintorni. Da Castel Volturno giunge infatti la notizia che Arkadiusz Milik, rappresentato dall'agente David Pantak, si è impuntato per restare in Campania fino a fine stagione, a costo di perdere il treno Euro 2021. Una mossa clamorosa, che però nasconderebbe la volontà di convincere Aurelio De Laurentiis ad abbassare la richiesta di 18 milioni di euro (molto alta per un giocatore in scadenza) e quindi facilitare proprio lo scenario opposto: la cessione a gennaio. Ed ecco che potrebbe rientrare in gioco la Juventus: l'infortunio di Dybala e la coperta corta in attacco può convincere il club bianconero a tornare clamorosamente sull'obiettivo Milik come quarta punta.