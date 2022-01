Ora anche in Spagna si sono rassegnati. Il brutto infortunio subito da Federico Chiesa costringerà la Juventus a rivedere i propri piani di mercato e, per questo, non acconsentirà più all'addio di Alvaro Morata che sognava un ritorno nella Liga ed era corteggiato dal Barcellona. Blindato lo spagnolo in attesa di possibili novità in entrata, per dare ad Allegri qualche carta in più da giocarsi.