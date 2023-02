Non ci voleva, proprio no. Il volto scuro di Arekalaveva fatto presagire una situazione non rosea, poi palesata dal comunicato ufficiale della Juventus: lesione muscolare per l'attaccante polacco, che pure si era salvato nella sfortunatissima partita dei bianconeri contro il Monza. E adesso? Adesso due settimane per ulteriori esami, poi si capirà effettivamente il tempo di recupero dall'infortunio. Potrebbe rientrare dopo la sosta di marzo.Ma l'infortunio, ecco, complica anche la decisione della Juventus sull'eventuale riscatto? A prescindere, data anche la cifra per strapparlo definitivamente dal Marsiglia,Basterebbero 9 milioni, bonus compresi, per avere in rosa un attaccante che ha già dimostrato di poter ambire al livello della Juventus. Eppure, come racconta Calciomercato.com, ora influirà, molto, anche come e quando tornerà dall'infortunio. Mesi decisivi, insomma, per il polacco. Anche per conquistarsi il futuro bianconero. Ah, dipendesse da lui, non avrebbe dubbi: a Torino sta molto bene.