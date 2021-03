1









Una giornata più tranquilla, ma comunque di attesa. Finalmente, poi, di buone notizie: perché De Ligt non ha alcuna lesione e il riposo precauzionale con lo Spezia ha aiutato. E gli altri? Oltre al difensore olandese, restano sempre da tracciare le mappe dei ritorni di Bonucci, Chiellini e Cuadrado. Oltre ovviamente ad Arthur - per il quale sono arrivate buone notizie anche ieri - e chiaramente Paulo Dybala, che ha postato un video in cui sembra avvertire avversari e lo stesso Pirlo: il caricamento è quasi complato, 'coming soon' come si dice per i migliori film.



Nella gallery dedicata, tutte le ultime sugli stop bianconeri. Spoiler: c'è pure McKennie, oggi al JMedical per terapie. Gli servono per tenere duro per il dolore all'anca.