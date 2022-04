Si ripropone, senza trovare soluzione, il problema degli infortuni, del percorso di recupero e della ristrettezza a centrocampo. Le parole di Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa, hanno il peso di una sentenza. Si affievoliscono le speranze di vedere in campo McKennie prima del termine della stagione: “Ha ricominciato a correre solo ieri, ma da qui all’essere disponibile ne passa”. A stupire maggiormente, però, sono le dichiarazioni su Locatelli. Il centrocampista azzurro è ancora indietro sulla tabella di marcia verso il recupero e, a sorpresa, pure lui si potrebbe rivedere in campo solo il prossimo anno. Per quel che riguarda Arthur, in questo caso Allegri è più cauto: “Non ci sarà contro il Sassuolo, speriamo di riaverlo per il Venezia”. Rimane Rabiot da una parte, e Zakaria dall’altra; con quest’ultimo da valutare, perché di rientro da un lungo stop e con due partite giocate sulle gambe. L’infermeria, quindi, non si svuota e il centrocampo è in emergenza: così, la corsa al quarto posto rischia di complicarsi. Così, non si potrà andare avanti anche il prossimo anno.