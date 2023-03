Ed ecco che, proprio adesso che sembrava essere tornato il sereno almeno su questo fronte, l'. È bastata una partita, nello specifico quella di Europa League contro il, per privare Massimilianodi ben tre importanti pedine, dopo un periodo in cui, fortunatamente, erano stati più i giocatori che avevano lasciato ilrispetto a quelli che vi erano entrati. Il problema, ora, è sul breve termine: con tutta probabilità, infatti, per il match di domenica contro lai bianconeri non potranno contare nè su Angelnè su Federico, che non hanno riportato lesioni ma comunque necessitano di essere monitorati e di rimanere a riposo, soprattutto in vista dei prossimi impegni. Una tegola non da poco, considerando anche la contestuale squalifica di Moise, al punto che il tecnico livornese potrebbe decidere di "pescare" un attaccante dalla Next Gen e/o dalla Primavera per supportare Dusan QUI I POSSIBILI CANDIDATI ).Sicuramente più lunghi i tempi di recupero di, per il quale a differenza dei due compagni è stata riscontrata una lesione (nello specifico di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra) che lo costringerà ai box fino alla sosta compresa. Anche Arek, in infermeria da fine gennaio, dovrebbe tornare a disposizione solo a inizio aprile, mentre potrebbe farcela prima Mattia, out per le sfide con Roma e Friburgo a causa di un affaticamento. Almeno per dovere di cronaca, poi, c'è un altro giocatore che manca all'appello:, ormai sparito dai radar della Juve. In un momento di maxi emergenza in attacco, forse persino lui avrebbe fatto comodo...