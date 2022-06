Come racconta La Gazzetta dello Sport, prove di difesa a 3 per la Juve. Di Maria può fare l’esterno di un 4-4-2, se opportunamente protetto da Cuadrado e Danilo alle sue spalle, o magari riproporsi in qualche occasione in quella posizione di mezzala sinistra, quando Allegri dovesse decidere di virare verso un 3-5-2. Con lui il tecnico conta di aver trovato un titolare: davanti ne manca un altro, Kostic, per riempire il vuoto inizialmente lasciato da Chiesa e per permettere rotazioni più avanti.