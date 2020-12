La trattativa tra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo di contratto vive attualmente una lunga fase di stallo. E ad alimentare le voci di mercato intorno all’attaccante argentino contribuiscono i pochi minuti concessi da Andrea Pirlo. Lo sanno bene i betting analyst che ipotizzano un futuro lontano da Torino per Dybala. Il suo addio (entro il 30 settembre 2021) alla maglia bianconera, riporta agipronews, si gioca a 1,57. Al contrario, una sua permanenza è in lavagna a 2,25. La seconda eventualità potrebbe basarsi anche sulle recenti dichiarazioni di Andrea Agnelli, che ha confermato di aver offerto all’argentino un rinnovo con ingaggio da capogiro.