Come racconta il Corriere dello Sport, Zaniolo - che ha un contratto da 2 milioni più bonus fino al 30 giugno 2024 - finora non ha mai parlato di rinnovo del contratto. "E tra l’altro le ultime vicende con Mou aggiungono elementi e suggestioni. Certo, magari con la Salernitana giocherà dal primo minuto, ma la sostanza per il momento non cambia: con il club giallorosso tutto tace".