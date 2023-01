Come riporta il Corriere della Sera, il più vicino a lasciare la serie A è, sedotto dal Leeds e dai suoi connazionali (allenatore, compagni, proprietà) pronti a far diventare il club ancora più a stelle e strisce. La proposta arrivata a Torino è di quasi 30 milioni, ne ballano circa 6 rispetto alle richieste, ma le parti si stanno venendo incontro per chiudere a inizio settimana, tanto che il centrocampista potrebbe rimanere fuori domenica contro il Monza. Non è previsto un sostituto, fiducia a Fagioli e Miretti.