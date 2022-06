Come racconta Gazzetta, nell’eventualità in cui a salutare sia Kalidou Koulibaly, il Napoli che ha fatto partire il suo “casting” per il ruolo di centrale difensivo che al momento vede tra i candidati Min-jae Kim del Fenerbahce, Jan Bednarek del Southampton e Leo Ostigard, che sta per rientrare al Brighton dopo il prestito al Genoa.