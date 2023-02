Se tutto va come previsto, nel derby si dovrebbe rivedere nell’elenco dei convocati anche Paul. Per Gazzetta, ieri il francese, ancora a secco di presenze in stagione dopo i molteplici problemi fisici, iniziati in estate con la lesione al menisco esterno del ginocchio destro, ha postato su Instagram una foto dell’allenamento con la frase «nel mio elemento». Un segnale che il ritorno in campo è vicino? Lo sperano sia Allegri che i tifosi bianconeri.