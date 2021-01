"Non lo so, vediamo come recuperano. Può essere una soluzione dall'inizio o da partita in corso. Dipende da come vogliamo giocare, vediamo chi schierare poi dall'inizio". Così ha parlato Andrea Pirlo prima di Napoli-Juve. Così ha parlato il tecnico bianconero in vista delle scelte in attacco. Dove, salvo sorprese, non dovrebbe partire dal primo minuto Alvaro Morata: Pirlo sta infatti pensando di lanciare subito lo svedese ex Parma, finora solo una 'riserva', data anche la penuria di attaccanti dell'ultimo periodo. Dunque, grande chance per Kulu. Che se l'è meritata: nel buio di San Siro, era stato lui l'unica luce bianconera.