Mattia, alla stampa presente negli USA, ha spiegato così come cambierà la Juventus nella stagione che sta per nascere: "Credo che il mister ci abbia dato un imprinting diverso quest'anno, ha capito che per alzare il nostro livello era una necessità. Poi non bisogna estremizzare le cose: quando bisogna calciare la palla lo si fa... Il mister ci ha portato questa nuova idea e noi l'abbiamo accolta a braccia aperte".