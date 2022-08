Come racconta Gazzetta, la possibile uscita di Arthur potrebbe aprire le porte all’arrivo del tanto atteso regista. Tutti gli indizi portano a Leandro, per il quale il Psg continua a chiedere 20 milioni di euro. Invece alla Continassa pensano sempre a un prestito dell’argentino. Intanto, come ricorda il quotidiano, a Parigi continuano ad acquistare giocatori in quel ruolo. Infatti, è in arrivo dal Napoli anche Fabian Ruiz: un’operazione che potrebbe portare Paredes a diventare sempre più un esubero.