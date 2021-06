I numeri di maglia ufficiali saranno consegnati alla Lega Serie A solo ad agosto. Nel frattempo, però, qualcosa è cambiato nella numerazione delle magli in casa Juventus. A notarlo sono stati i tifosi entrati nello Juventus Store per acquistare le divise ufficiali della prossima stagione. Infatti, Danilo è passato dalla numero 13 alla 6, mentre Cuadrado è passato dalla 16 alla 11. Per quel che riguarda il colombiano, va ricordato che fu lui a cedere la numero 7 a Cristiano Ronaldo. Il fatto che abbia cambiato numero, senza riprendere il suo numero preferito, potrebbe essere un indizio della permanenza del portoghese.