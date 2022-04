Massimiliano Allegri, nel corso della carriera, ha basato molte delle sue fortune sulla solidità difensiva. Anche in questa stagione, con un attacco non al massimo delle proprie possibilità, il tecnico livornese ha puntato sulla forza del pacchetto arretrato per recuperare posizioni in classifica. Un reparto da rinforzare anche per la Juve del futuro: con il dilemma Chiellini ancora da risolvere, la dirigenza torinese sta monitorando sul mercato profili di alto livello e secondo gli esperti il favorito numero uno per vestire la maglia bianconera nella prossima stagione è il tedesco del Chelsea Antonio Rudiger. L’ex Roma si sta dimostrando uno dei top europei nel ruolo e il contratto in scadenza con il club londinese, in difficoltà dopo l’addio di Abramovich, potrebbe favorire la riuscita dell’operazione, offerta a 2,50. Molto più difficile, riporta Agipronews, arrivare al centrale granata Bremer, autore di una stagione superlativa. Anche a causa della rivalità cittadina il futuro del brasliano non dovrebbe essere sull’altra sponda di Torino: un eventuale trasferimento “cittadino” vale 9 volte la posta.