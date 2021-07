Lo spogliatoio del PSG, già affollato di suo, continua ad aumentare visto il mercato di All Star che la società parigina sta effettuando in queste settimane. Alcuni giocatori però saluteranno la Tour Eiffel sia per il fair play finanziario sia perché ambiscono a giocare di più. Mauro Icardi, visto anche il Mondiale del prossimo anno in Qatar, vorrebbe disputare una stagione da titolare e la Serie A, dopo le parentesi con Sampdoria e Inter, è sempre rimasta nel suo cuore. Non è un mistero che l’attaccante argentino piaccia ad alcuni top club italiani. Secondo gli esperti è la nuova Roma di José Mourinho la più seria candidata per riportare in Italia Maurito vista la quota di 6,00. I giallorossi dovranno capire il futuro di Dzeko e intanto guardano con molto interesse al bomber di Rosario. Anche la Juventus di Max Allegri potrebbe rifarsi il look in attacco. Ovviamente tutto ruota intorno a Cristiano Ronaldo: quando il portoghese scioglierà le riserve, allora i bianconeri capiranno come muoversi per puntellare il reparto offensivo. Mauro Icardi che diventa il nuovo idolo dell’Allianz Stadium pagherebbe 9 volte la posta. Ma Icardi ama Milano, dove ha un attico fronte San Siro, e non è detto che l’argentino non possa tornare all’ombra del Duomo ma vestito di rossonero. Al Milan, infatti, non dispiacerebbe affiancare a Zlatan Ibrahimovic proprio Maurito per una coppia gol potenzialmente esplosiva: a oggi questa appare l’ipotesi più complessa visto che si gioca a 12,00.