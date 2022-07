Tre stagioni complicate, nelle quali ha faticato a ripetere numeri che potessero eguagliare quelli del suo passato all’Inter. Questo è il bilancio sintetico dell’esperienza parigina di Mauro Icardi, che come ogni estate torna a essere al centro delle chiacchiere a tema calciomercato. Ma quale sarà la sua squadra la prossima stagione? I bookmakers hanno espresso il loro parere sul futuro del bomber argentino.A dispetto della concorrenza serrata che negli ultimi anni non ha consentito a Icardi di ritagliarsi lo spazio sperato, sembra che la storia con il Paris Saint-Germain sia destinata a proseguire: secondo Betclic, la permanenza di “Maurito” all’ombra della Tour Eiffel è quotata a 1.65. A rincorrere, però, troviamo una società che si sta rendendo grande protagonista sul palcoscenico delle trattative. Si tratta del Monza, neo-promossa con ambizioni da grande, che pare essere in corsa per mettere a segno un colpo che avrebbe del clamoroso. La quota Betclic per un passaggio in biancorosso è fissata a 3.00. Più difficile da pronosticare, invece, uno scenario alternativo: a 7.50 le possibilità che Icardi cambi squadra, senza indicazione per un club specifico, mentre più staccate si trovano Milan e Roma a 10.00, seguite da Atalanta, Juventus, Manchester United, Napoli e Newcastle a 15.