La Juventus non ha smesso di pensare a Paul Pogba. Un'operazione complessa per via dei costi molto alti, ma il giocatore è un pallino di Paratici e le parole di Mino Raiola di qualche giorno fa hanno riacceso il sogno bianconero. Nei giorni scorsi l'agente del giocatore è stato visto a Torino e può essere un indizio in più sul possibile ritorno del francese a Torino. La Juve lo riaccoglierebbe a braccia aperte e il giocatore non ha mai nascosto il desiderio di tornare.