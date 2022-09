Incredibile indiscrezione, arrivata direttamente da Il Giornale. La Juventus sarebbe alla ricerca di un nuovo direttore sportivoNon solo: porterebbe con sé anche "un amico", una vecchia conoscenza bianconera in panchina.Come racconta Il Giornale,che resta in scadenza di contratto con il Tottenham. Il tecnico salentino tornerebbe volentieri in bianconero, dove ha vissuto una grande epopea da calciatore e un'altra significativa da allenatore. Sarebbe la chiusura di un cerchio, con un amico al suo fianco come Petrachi.