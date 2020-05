Da lunedì 18 maggio la Juventus, ovvero giocatori, staff e Sarri, andranno in ‘clausura’ alla Continassa, per due settimane, come previsto dal protocollo medico. Al via dunque gli allenamenti di squadra, svolti sotto gli impazienti occhi del tecnico toscano. A proposito, oggi Sarri si sarebbe sottoposto al tampone e starebbe aspettando il responso. È quanto riporta ilpallonegonfiato.com, secondo cui l’ex Napoli e Empoli avrebbe effettuati i test (tampone ed esame sierologico) di controllo per il Covid-19. In caso di negatività, potrebbe recarsi al centro sportivo già da domani, anche se gli è stato consigliato di attendere fino a giovedì.