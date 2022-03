Giornata negativa in borsa per la Juventus. Nella giornata di oggi infatti dopo le perquisizioni per la "manovra stipendi" e in seguito all'ascolto di Paulo Dybala a Torino il titolo Juventus in borsa è calato drasticamente. Le perquisizioni sono relative alle stagioni 2019-2020 e 2020-2021, inoltre ci sono anche gli accordi coi giocatori sul differimento di quattro mensilità nel 2020 a causa dello scoppio della pandemia Covid-19.



RIBASSO - Proprio per questi motivi il titolo della Juventus oggi si è chiuso al ribasso. Il titolo del club bianconero oggi è sceso del 3,42% a 0,3160 euro per azione, tornando sotto quota 0,32 per azione. Questo era già accaduto in precedenza quando i bianconeri di Massimiliano Allegri erano stati eliminati dalla Champions League per mano del Villarreal.