Il 22 maggio la Corte Federale d'Appello si riunirà nuovamente per decidere sul caso plusvalenze e. Dopo il passaggio al Collegio di Garanzia dello Sport, la CAF sarà composta da membri differenti rispetto alla prima volta e sarà presieduta da Ida Raiola. Come racconta il Corriere dello Sport, la scelta é ricaduta su "Giuristi senza particolari legami in ambienti calcistici e, dunque, probabilmente “inattaccabili” alla luce delle polemiche dei mesi scorsi".