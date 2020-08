Non l'eroe dei due mondi ma delle tre categorie. In una stagione Giacomo Vrioni ha giocato in Serie C, B e A. Come scrive Il Corriere dello Sport, "una situazione che si poteva verificare solo nella Juve, considerando come il regolamento internazionale permetta di poter essere tesserati al massimo per tre club in una stagione ma di poter giocare al massimo con due. E grazie alla realtà della Juventus Under 23, ecco che Vrioni ha potuto quindi trasformarsi nel primo calciatore dell'era moderna in grado di scendere in campo in tre categorie differenti all'interno della stessa stagione agonistica, per quanto la più lunga di sempre. Vrioni ha iniziato la stagione in prestito al Cittadella (Serie C), a gennaio si è trasferito nella Juve Under 23 (Serie C) e negli ultimi minuti della sfida con la Roma ha fatto il suo esordio in Serie A sostituendo Gonzalo Higuain.