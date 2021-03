"La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite di Serie A, subendo solamente due reti nel periodo: per i bianconeri è lo stesso numero di clean sheet ottenute nelle precedenti 28 gare di Serie A, in cui avevano subito una media di 1.3 reti a partita". Così il club sul proprio sito ufficiale racconta il percorso bianconero fino a qui, sottolineando in particolare la questione gol incassati e porta inviolata. E aggiunge un dato: "La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro gare casalinghe in Serie A: l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di questo tipo è stata nel marzo 2018 (cinque), con Massimiliano Allegri in panchina".