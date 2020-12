Come ricorda Repubblica, resta curioso l'andamento di questo inizio di stagione della Juventus. C'è l'imbattibilità, vero. Ma in campionato ci sono stati troppi passi falsi. "Domenica pomeriggio a Marassi i bianconeri proveranno a infrangere un tabù inaspettato: in questo campionato, infatti, non hanno mai vinto due partite di fila. Dopo il successo nel derby con il Torino, contro il Genoa del pericolante Maran i bianconeri proveranno a dare la svolta anche in campionato". Una svolta necessaria per aggiustare la classifica, che vede i bianconeri ancora a sei lunghezze di distanza dal Milan capolista.