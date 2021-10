Finora in questa stagione Ramsey ha giocato più in nazionale (170 minuti nelle ultime due partite di qualificazioni mondiali contro Repubblica Ceca ed Estonia con tanto di gol e assist) che nella Juve, dove ha messo insieme 112 minuti in 5 presenze (titolare solo nella prima giornata di campionato a Udine) tra Serie A e Champions League. Nella prossima sosta il 13 e il 16 novembre il Galles sfiderà Bielorussia e Belgio.