Dieci partite senza De Ligt, 6 gare invece con Matthijs. Il resoconto? Quattro reti inviolate sin da quando l'olandese era ancora alle prese con l'infortunio alla spalla; tre, invece, da quando è tornato in campo. Entrano in campo le percentuali: con De Ligt, la Juve ha il 50% di possibilità di tenere la porta al sicuro da ogni attacco avversario. Da quando c'è l'olandese, infatti, Szczesny o Buffon hanno raccolto la palla oltre la linea solo tre volte, mentre a inizio stagione erano arrivati 9 gol subiti. Se non è un vero e proprio impatto questo...