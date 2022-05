Come racconta La Gazzetta dello Sport, Fernanda Pimenta, legale rappresentante del Polpo, ieri ha incontrato l’a.d. bianconero Maurizio Arrivabene e il responsabile dell’area tecnica Federico Cherubini in un albergo cittadino, non alla Continassa, anche per non dare all’incontro i crismi dell’ufficialità. In ogni caso l’umore delle parti appare positivo, sebbene il francese chieda ancora un triennale con una cifra vicina ai 12 milioni di euro netti a stagione.