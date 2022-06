Federico Cherubini si è mosso in prima persona per sbloccare il mercato della Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il direttore sportivo bianconero, nella giornata di ieri, avrebbe incontrato il procuratore di Arhur Federico Pastorello per trovare una nuova destinazione al centrocampista e, in questo modo, liberare uno slot per il centrocampo.