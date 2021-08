Che settimana di mercato per la Juventus! Venerdì ci sarà il quarto incontro col Sassuolo per Locatelli, di Pjanic si è già parlato nel weekend al Barcellona e si aspetta di riuscire a piazzare Ramsey, e intanto domani avrà luogo la trattativa tra la dirigenza juventina (Cherubini, Nedved e Arrivabene) e l'entourage di Paulo Dybala, rappresentato non solo da Jorge Antun ma anche da altre figure di manager della Joya. Si troverà un punto d'incontro attorno ai fatidici 10 milioni su cui si snoda gran parte della trattativa.

E poi c'è la questione relativa alla clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto, ben spiegata da Calciomercato.com: "Jorge Antun vorrebbe inserire una clausola nel nuovo contratto di Dybala, fissata tra i 40 e 50 milioni di euro. Alla Juventus però l'idea clausola non piace, soprattutto a quelle cifre. I bianconeri valutano di più Dybala, e nel caso in cui dovesse essere inserita la vorrebbero più alta, almeno di 70 milioni di euro. Potrebbe essere questo quindi il nodo principale della trattativa e più importante da discutere, dato che sull'aumento dello stipendio, come accennato, c'è già un'intesa di massima.".